Ученые: кофе может эффективно бороться с двумя тяжелыми заболеваниями

Американские исследователи из Ратгерского университета обнаружили очередное полезное свойство кофе. Оказалось, что данный напиток способен эффективно бороться сразу с двумя тяжелыми заболеваниями.

Оказалось, что в кофейных бобах содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), который является производным серотонина. Сочетание этого вещества с кофеином позволяет остановить накопление опасных белков в человеческом мозге, что в свою очередь тормозит развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Как уточняется на портале MedicalXpress, составляющие, о которых идет речь, по отдельности никак не влияют на борьбу с вышеуказанными болезнями.