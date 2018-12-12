Космонавты доложили в ЦУП об обнаруженном вокруг дыры в обшивке «Союза»

Более шести часов провели в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Часть времени была посвящена изучению отверстию в обшивке космического корабля «Союз МС-09».

Космонавты на МКС вышли работать в открытый космос

По данным Центра управления полетами (ЦУП), космонавтам пришлось вскрыть экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиты «Союза». Кононенко сообщил в ЦУП о том, что вокруг отверстия находятся какие-то черно-желтые образования, махровые, - передает RT. Космонавты взяли пробы образования, собрали их в контейнер и с ним вернулись на МКС, - сообщает ura.ru.

Во время работы в открытом космосе Кононенко страховал его коллега, уралец Сергей Прокопьев — он осуществляет управление грузовым манипулятором «Стрела» №2.

Глава «Роскомоса» Сергей Рогозин лично наблюдал за работой космонавтов. В его твиттер размещены видеозаписи.

«Люк закрыт. Приступаем к шлюзованию. Экипаж справился со сложнейшей задачей. Благодарю Сергея Прокопьева и Олега Кононенко за прекрасно сделанную работу! Спасибо специалистам ЦУПа за высокий профессионализм! Молодцы!», - написал Рогозин четыре часа назад.