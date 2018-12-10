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Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться
10 декабря 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из университета Калифорнии в Беркли выяснили, к какому моменту семейной жизни муж и жена перестают ссориться и ругаться по пустякам и более спокойно относиться к несовпадениям во взглядах.
В рамках своего исследования специалисты наблюдали за сотней супружеских пар, проживших в браке более тринадцати лет. Ученые просили супругов рассказать о своих ссорах и размолвках. Собирая эту информацию, специалисты заметили одну любопытную особенность.
Выяснилось, что супруги, прожившие в браке не очень долго (менее двадцати лет), более эмоционально рассказывают о своих разногласиях и более агрессивно реагируют на выпады своей второй половины. А вот пары с многолетним супружеским стажем (более двадцати лет) гораздо чаще относятся с юмором к несовершенствам друг друга.
Кроме того, исследователи отметили, что жены и мужья, проводившие много времени вместе, чаще демонстрируют высокий уровень удовлетворенности собой, друг другом и жизнью, сообщает «Мир новостей».
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