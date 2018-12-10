Ученые: компьютерные игры и интернет истончают кору головного мозга детей

Эксперты Национальных институтов здравоохранения США заявили, что мозг детей замедляет свое развитие, если они проводят долгое время за компьютерными играми или просто "бродят" в интернете.

Согласно последней информации, структура тканей мозга ребят, которые любят сидеть у экрана компьютера, существенно меняется. Один из участников исследования, доктор Гайя Доулинг, полагает, что кора головного мозга истончается, а именно она отвечает за интеллектуальное развитие, передает телеканал CBS. Истончение коры приводит к преждевременному старению данной области мозга.

Кроме того, выяснилось, что увлечение детей гаджетами способствует повышению в крови дофамина – "гормона удовольствия". Однако при сильном превышении данного вещества у человека может развиться шизофрения и некоторые другие психические заболевания.