Американские учёные собираются охладить нашу планету

Учёные из Гарвардского университета собираются провести эксперимент по охлаждению нашей планеты. Проект получил название «Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации». Его необходимость обусловлена борьбой с глобальным потеплением.

Планируется, что с высоты 20 км будет распылён баллон с карбонатом кальция, частицы которого распределятся в атмосфере и будут отражать солнечные лучи, - цитирует «КоммерсантЪ» слова эколога Алексея Кокорина. Конечно, покрывать составом всю Землю учёные пока не планируют. В ближайших планах - проведение замеров на участке в один километр.

Несмотря на благие намерения энтузиастов, у эксперимента нашлось множество критиков. В роли основного контраргумента выступают опасения против искусственного охлаждения планеты. Эксперты считают, что массовое распыление частиц в атмосфере может привести к непредсказуемым перепадам температуры на Земле.