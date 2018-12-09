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Американские учёные собираются охладить нашу планету
9 декабря 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Гарвардского университета собираются провести эксперимент по охлаждению нашей планеты. Проект получил название «Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации». Его необходимость обусловлена борьбой с глобальным потеплением.
Планируется, что с высоты 20 км будет распылён баллон с карбонатом кальция, частицы которого распределятся в атмосфере и будут отражать солнечные лучи, - цитирует «КоммерсантЪ» слова эколога Алексея Кокорина. Конечно, покрывать составом всю Землю учёные пока не планируют. В ближайших планах - проведение замеров на участке в один километр.
Несмотря на благие намерения энтузиастов, у эксперимента нашлось множество критиков. В роли основного контраргумента выступают опасения против искусственного охлаждения планеты. Эксперты считают, что массовое распыление частиц в атмосфере может привести к непредсказуемым перепадам температуры на Земле.
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