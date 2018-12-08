Ученые раскрыли причину долголетия попугаев

Попугаи в среднем живут дольше других птиц такого размера. Оказалось, эта особенность появилась у них из-за генетических изменений. Об этом свидетельствует исследование ученых из США и Бразилии.

Исследователи провели генетический анализ данных попугая, относящегося к виду синелобый амазон (Amazona aestiva), и сравнили полученные результаты с ДНК 30 других видов птиц.

Оказалось, что причиной долголетия попугаев является уникальный ген, способный регулировать рост и деление клеток, приводящие к старению организма (фермент теломераза).