Ученые раскрыли основную версию происхождения Земли, приблизившись к пониманию процессов, приведших к формированию нашей планеты. Об открытии исследователей из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США) сообщает портал Phys.org.

Имеются три основные гипотезы о происхождении Земли. По одной версии, Земля росла довольно быстро (от двух до пяти миллионов лет), захватывая необходимые для жизни воду и газы из окружающего молодое Солнце облака.

По второй версии, частицы пыли, превратившиеся под облучением Солнца в небесные тела — планетезимали, стали источником нужных соединений. Согласно третьей гипотезе, наша планета развивалась медленно, за счет богатых водой, кислородом и азотом метеоритов.

Чтобы установить, какая из теорий более верна, ученые измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования. Неон выбрали потому, что он относится к благородным инертным газам, не подвергается химическим и биологическим процессам и поэтому навсегда сохраняет информацию о своем происхождении, - сообщает РИА Новости.

После проведения исследования ученые получили соотношение изотопов неона для трех гипотез о происхождении Земли. Выяснилось, что коэффициент, соответствующий теории "мантии Земли", выше, чем у "гипотезы планетезималей" и модели "долгого развития".