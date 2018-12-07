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Ученые выявили новую причину развития шизофрении
7 декабря 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Датские ученые обнаружили новый фактор риска, который может приводить к развитию шизофрении. Оказалось, что к развитию этого психического заболевания имеет отношение дефицит витамина D.
Датские специалисты провели исследование, в котором приняли участие 2062 их соотечественника с диагнозом «шизофрения». Медики сравнили концентрацию витамина D в крови исследуемых из анализов, взятых у них еще в младенческом возрасте.
В результате проведенной научной работы выяснилось, что дефицит витамина D при рождении увеличивает риск развития шизофрении в более взрослом возрасте на 44%.
«Полученные данные позволят провести эксперименты с витаминными пищевыми добавками для беременных женщин, испытывающих недостаток этого полезного вещества в организме», - приводит комментарий нейробиолога Орхусского университета в Дании Джона МакГрата Nature.
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