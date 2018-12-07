В китайском медном руднике нашли следы динозавров

В китайской провинции Сычуань в открытом разрезе по добыче медной руды обнаружили следы динозавров. Вышеуказанная находка была сделана в рамках проведения взрывных работ в разрезе "Саньбилога".

Отмечается, что специалисты выявили следы с одним, двумя, тремя и четырьмя пальцами. Предполагается, что они принадлежат плотоядным существам, передает издание "Чжунго циннянь бао". Ученые считают, что те древние ящеры, которые, как считалось ранее были крайне плохо приспособлены к водным условиям, на самом деле умели плавать.

По мнению палеонтологов, территория, где сейчас находится уезд Чжаоцзюэ, около 100 млн лет назад частично была занята огромным озером, на берегах которого жили рептилии.