Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). К МКС полетел первый после аварии 11 октября новый экипаж.

На борту корабля "Союз МС-11" находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавты американского NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Ракета "Союз-ФГ" с "Союзом МС-11" стартовала с космодрома Байконур в 14:31 мск. Корабль успешно вышел на целевую орбиту. Стыковка со станцией должна произойти в 20:35 3-его декабря.