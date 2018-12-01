Ученый NASA предрек Земле печальную судьбу Венеры

Земля через несколько столетий может повторить судьбу Венеры. К необратимым последствиям могут привести климатические изменения, происходящие на планете, предупреждает бывший главный научный сотрудник NASA Эллен Стофан.

По ее словам, было время, когда Венера была очень похожа по условиям жизни на Землю, но глобальное изменение климата, появление большого числа озоновых дыр в атмосфере принесли гибель планете. В настоящее время температура на её поверхности поднимается до 471 градуса по Цельсию.

"Я думаю, что Венера - это важное предупреждение: парниковые атмосферы не являются теоретическими", - заявила Эллен.