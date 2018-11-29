Странный гул со дна Мирового океана заинтересовал ученых

Специалисты зафиксировали на дне мирового океана гул непонятного происхождения. Он длился более 20 минут 11 ноября и шел из Индийского океана, примерно в 24 километрах от острова Майотта.

Потом волны дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. Как сообщает National Geographic, аномальный сигнал представлял собой продолжительную низкочастотную вибрацию. Такое явление может происходить после очень мощных землетрясений, но за последнее время событий такого рода не было.

В настоящее время рассматриваются три версии событий - смещение магмы под островом Майотта, «медленное» землетрясение и извержение подводного вулкана. Точной причины ученые не знают, явление, по их мнению, явно аномальное.