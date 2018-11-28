Испанские ученые придумали, как достичь невидимости

Испанские ученые придумали методику, позволяющую делать предметы невидимыми. Речь идет о специальном материале, пропускающем свет без преломлений. Об этом сообщает издание "OaNews".

Ученые использовали метод так называемой плазмонической маскировки, который позволяет менять внутреннюю структуру и "скрывать" материал, из которого созданы предметы.

Новый метод заключается в применении гомогенных и изотропных материалов. Однако действие технологии распространяется только на проницаемые объекты малого размера.

Отмечается, что таким образом невидимость может быть достигнута без внешних устройств, а объект маскировки будет, как и ранее, взаимодействовать с окружающей его средой.