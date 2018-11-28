Китайский генетик ожидает рождения третьего генно-модифицированного ребенка

Ученый из Южного университета науки и технологии Китая, недавно рассказавший о появлении на свет двух близнецов с отредактированным геномом, объявил о возможной второй беременности.

Генетик Цзянькуй Хэ заявил, что кроме рождения двух детей-близнецов с отредактированным геномом в его проекте ожидают скорого появления на свет третьего ребенка, подверженного аналогичной технологии.

В ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ. Девочки Лулу и Нана якобы абсолютно здоровы, несмотря на то, что их родители являются носителями заболевания.

Исследованиями ученого заинтересовались власти Китая. Специальная комиссия проведет проверку, чтобы выяснить, насколько действия врача отвечали законам страны, и помимо этого - правилам этики.