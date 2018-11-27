NASA представило видео посадки на поверхность Марса зонда InSight

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) представило видеозапись посадки на поверхность планеты Марс модуля автоматической станции InSight. По информации NASA, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий в 14:54 по времени восточного побережья США (22:54 мск 26 ноября).

По данным НАСА, зонд начал торможение на высоте 128 километров, в последние 15 секунд полета аппарат выпустил опоры и стал на грунт.

Миссия InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (один марсианский год). В задачи миссии входят сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать, как сформировался Марс и другие планеты внутри Солнечной системы.​