//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова заинтриговала фото с новым возлюбленным
- Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей подругой
- Развод пошел на пользу. Матильда Шнурова заметно преобразилась
- Известный артист Алексей Воробьев потерял друга
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
NASA представило видео посадки на поверхность Марса зонда InSight
27 ноября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) представило видеозапись посадки на поверхность планеты Марс модуля автоматической станции InSight. По информации NASA, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий в 14:54 по времени восточного побережья США (22:54 мск 26 ноября).
По данным НАСА, зонд начал торможение на высоте 128 километров, в последние 15 секунд полета аппарат выпустил опоры и стал на грунт.
Миссия InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (один марсианский год). В задачи миссии входят сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать, как сформировался Марс и другие планеты внутри Солнечной системы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Телеведущий Брилев не скрывает наличие у него британского паспорта
//В мире
Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе
//В мире
В Кремле оценили введение военного положения на территории Украины
//Новости МирТесен
//В мире
ФСБ показала трофейные документы, изъятые у украинских моряков
//Общество
Пожар бушует на строящемся ледоколе на Адмиралтейских верфях в Петербурге
//Новости партнеров
//В мире
Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро в Москве
//Общество
//Новости СМИ2
//Спорт
//Общество
//Общество
//Спорт
//Общество
Введение военного положение на территории Украины ударит по простым крымчанам
//Общество
//Общество
Германия потребовала от Украины доказательств по факту провокации
//Общество
На стартовом комплексе ракеты «Союз-2» Восточного обнаружен критический дефект
//В мире
//В мире
Киевский аналитик обозначил место следующей антироссийской провокации Украины
//Общество
Украинцев напугали условиями военного положения
//Общество
Из-за военного положения на Украине обрушилась гривна
//В мире
Украинские пограничники после инцидента не пустили в Киев более 30 россиян
В Подмосковье машина врезалась в надземный пешеходный переход
Развод пошел на пользу. Матильда Шнурова заметно преобразилась
//Общество