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Названы признаки скорого скачка в человеческой эволюции

27 ноября 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Названы признаки скорого скачка в человеческой эволюции
Фото: pixabay.com

На фоне канонады военно-политических новостей об инциденте в Керченском проливе рискуют пройти незамеченными сразу три знаковые новости, каждая из которых касается эволюции человечества.

Во-первых, китайские ученые выступили с громким заявлением о беспрецедентном событии в мире науки: им удалось произвести на свет близнецов с измененной ДНК. Отметим, что это событие предсказывал легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг, и он же высказывал опасения в связи с возможным внедрением в человеческое сообщество «суперлюдей» с генно-модифицированной ДНК.

Во-вторых, очередное заявление сделал Илон Маск. Нет – не про рыцаря, ругающегося с французским акцентом. На сей раз Маск заявил, что лишь киборгизация даст людям шанс потягаться с Искусственным Интеллектом. Здесь стоит отметить, что одна из компаний Илона Маска как раз занимается разработкой чипов, существенно дополняющих и расширяющих возможности человеческого мозга и да, в любви к самопиару ему не откажешь.

И третья новость: Google создает «умный город» на базе одного из микрорайонов канадского Торонто. За каждым его жителем будет следить система, контролируя самочувствие, перемещения и покупки гражданина. Проект уже в разработке.

Эти новости, как сон в руку, подтверждают все тренды на предстоящий человечеству скачок в постбиологическое состояние. Теперь с уверенностью можно утверждать, что эволюционный скачок – вопрос времени. Кстати, о времени. Технология редактирования человеческого генома еще сырая, поэтому говорить о массовом ее применении в ближайшие пять лет не придется. С «умными городами» проще – все технологии уже доступны, осталось загнать в эти города людей, согласных жить под постоянным присмотром «большого брата». Что же касается имплантов, то массовому их использованию пока еще препятствуют сложности технологического и морально-этического характера. На их преодоление смело можно отвести все десять лет. Впрочем, учитывая стоимость перечисленных технологий, они все равно будут недоступны большинству жителей планеты, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».

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