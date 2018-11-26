Ученый из КНР заявил, что впервые в истории человечества изменил ДНК эмбриона

Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось впервые за всю историю человечества изменить ДНК эмбриона. Исследователь рассказал журналистам, как проходил этот удивительный процесс.

Ученый изменил эмбрионы семи пар в ходе репродуктивного лечения, однако лишь две девочки-двойняшки появились на свет с измененным ДНК. Как сообщает издание The Telegraph, в данном эксперименте все отцы были больны ВИЧ, а все матери были абсолютно здоровы.

Целью специалиста была защита ребенка от заражения в будущем, а не лечение или предотвращение данного заболевания, которое передается по наследству.

Пока другие ученые не проверили и не прокомментировали результаты эксперимента.