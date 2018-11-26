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Ученый из КНР заявил, что впервые в истории человечества изменил ДНК эмбриона
26 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось впервые за всю историю человечества изменить ДНК эмбриона. Исследователь рассказал журналистам, как проходил этот удивительный процесс.
Ученый изменил эмбрионы семи пар в ходе репродуктивного лечения, однако лишь две девочки-двойняшки появились на свет с измененным ДНК. Как сообщает издание The Telegraph, в данном эксперименте все отцы были больны ВИЧ, а все матери были абсолютно здоровы.
Целью специалиста была защита ребенка от заражения в будущем, а не лечение или предотвращение данного заболевания, которое передается по наследству.
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