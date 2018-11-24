Гробница служителя бога солнца обнаружена в Египте

Гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292–1186 годы до нашей эры), которая принадлежала служителю храма Бога Амона, нашли археологи рядом с городом Луксор на юге Египта. Учёные раскрыли способ строительства египетских пирамид

В гробнице ученые обнаружили два хорошо сохранившихся саркофага, внутри которых лежат мумии. Стены усыпальницы украшают фрески разного цвета, а также иероглифические надписи. Об этом сегодня сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, пишет Shorouk News. Уже известно, что гробница принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, которого звали Фаорхатеп.

Археологов также порадовали и другие находки: более 1000 фаянсовых ритуальных фигурок ушебти, несколько свитков папирусов и десятки других предметов эпохи фараонов.