Ученые объяснили, почему беременным не стоит пить кофе

Ирландские ученые провели ряд исследований и выяснили, что беременным женщинам не следует пить кофе. Для получения этих данных специалисты проанализировали показатели 941 матери и их детей.

Оказалось, что каждые лишние сто миллиграммов кофеина, который ежедневно употреблялся будущей мамой в первом триместре беременности, снижали вес новорожденного на 72 грамма. Как уточняется в издании American Journal of Clinical Nutrition, кроме того, кофеин приводил к уменьшению роста младенца и окружности его головы.

У женщин, которые употребляли максимально высокое количество кофе, дети при рождении весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил чай.