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Ученые объяснили, почему беременным не стоит пить кофе
24 ноября 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Ирландские ученые провели ряд исследований и выяснили, что беременным женщинам не следует пить кофе. Для получения этих данных специалисты проанализировали показатели 941 матери и их детей.
Оказалось, что каждые лишние сто миллиграммов кофеина, который ежедневно употреблялся будущей мамой в первом триместре беременности, снижали вес новорожденного на 72 грамма. Как уточняется в издании American Journal of Clinical Nutrition, кроме того, кофеин приводил к уменьшению роста младенца и окружности его головы.
У женщин, которые употребляли максимально высокое количество кофе, дети при рождении весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил чай.
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