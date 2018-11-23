Супружеская верность продлевает жизнь мужчинам, выяснили ученые

Оказалось, что мужчинам не так уж и сложно попасть в число долгожителей. Ученые доказали, что для этого мужчина должен, во-первых, жениться, а во вторых, никогда не изменять своей жене.

Именно моногамия позволяет мужчинам выглядеть моложе и жить дольше своих полигамных собратьев, утверждают ученые. Так что общественная и религиозная мораль, согласно которой супружеская верность является главной добродетелью, в данном случае подкрепляется еще и физиологическими факторами.

Ученые наблюдали моногамные и полигамные группы различных позвоночных животных. Выяснилось, что беспрестанное соперничество из-за самок и бессистемное спаривание в полигамных сообществах приводят к ускоренному старению организма самцов.

В то же время в моногамных сообществах самцы умудряются сохранять организм в тонусе практически до конца своих дней, а зачастую и переживают своих партнерш, пишет «Спид-инфо».