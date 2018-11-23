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Супружеская верность продлевает жизнь мужчинам, выяснили ученые
23 ноября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Оказалось, что мужчинам не так уж и сложно попасть в число долгожителей. Ученые доказали, что для этого мужчина должен, во-первых, жениться, а во вторых, никогда не изменять своей жене.
Именно моногамия позволяет мужчинам выглядеть моложе и жить дольше своих полигамных собратьев, утверждают ученые. Так что общественная и религиозная мораль, согласно которой супружеская верность является главной добродетелью, в данном случае подкрепляется еще и физиологическими факторами.
Ученые наблюдали моногамные и полигамные группы различных позвоночных животных. Выяснилось, что беспрестанное соперничество из-за самок и бессистемное спаривание в полигамных сообществах приводят к ускоренному старению организма самцов.
В то же время в моногамных сообществах самцы умудряются сохранять организм в тонусе практически до конца своих дней, а зачастую и переживают своих партнерш, пишет «Спид-инфо».
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