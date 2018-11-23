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Ученые обнаружили в человеческом глазу опасный белок
23 ноября 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что опасные белки-прионы, вызывающие целый ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний, обладают способностью накапливаться в глазах людей.
Прионы являют собой особый класс инфекционных агентов, представленных белками с аномальной третичной структурой, не содержащей нуклеиновых кислот. Склонность к прионным заболеваниям передается по наследству, а заражение может произойти, например, при употреблении некачественного мяса.
Занести прионы в организм можно также во время операции по пересадке роговицы глаза от зараженного человека. Они провоцируют ряд нейродегенеративных заболеваний, часто приводящих к летальному исходу. Методов лечения прионных заболеваний пока не существует.
Ученые начали разработку диагностических тестов для раннего выявления прионных заболеваний. В будущем специалисты надеются найти метод их лечения, пишет ФБА «Экономика сегодня».
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