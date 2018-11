На МКС нашли компьютерные дискеты 20-летней давности

На Международной комической станции нашли дискеты, принадлежавшие первому экипажу. Они пролежали во всеми забытом шкафчике 20 лет, рассказал командир МКС Александр Герст в Twitter.

Шкаф, в котором лежали дискеты, не открывали очень давно. Теперь они уже являются музейным экспонатом. Две дискеты оказались подписаны — «Шеп» и «Сергей». Вероятно, они принадлежат Уильяму Шеперду и Сергею Крикалеву, участникам первой экспедиции на МКС.

Также среди дискет найден сборник программ для Windows 95/98. Эта операционная система была основной на Международной космической станции много лет.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm