Нейробиологи обнаружили в мозге неизвестный участок
22 ноября 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Нейробиологи внимательно изучая человеческий мозг при составлении нового нейроанатомического атласа, обнаружили до этого неизвестный участок, который, вероятно, имеется только у людей.
Эта область расположена в пределах нижней мозжечковой плодоножки, ее назвали эндокрестным ядром. Такая позиция может указывать на связь с функцией мелкой моторики, то есть движением, равновесием, осанкой и так далее, сообщает ScienceAlert. Делать окончательные выводы о ее предназначении пока рановато, отмечают специалисты. Новый участок обнаружила группа исследователей из Австралии.