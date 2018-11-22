Нейробиологи обнаружили в мозге неизвестный участок

Нейробиологи внимательно изучая человеческий мозг при составлении нового нейроанатомического атласа, обнаружили до этого неизвестный участок, который, вероятно, имеется только у людей.

Эта область расположена в пределах нижней мозжечковой плодоножки, ее назвали эндокрестным ядром. Такая позиция может указывать на связь с функцией мелкой моторики, то есть движением, равновесием, осанкой и так далее, сообщает ScienceAlert. Делать окончательные выводы о ее предназначении пока рановато, отмечают специалисты. Новый участок обнаружила группа исследователей из Австралии.