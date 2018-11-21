Ученые выяснили, что ваниль начали использовать более 3600 лет назад

В древней гробнице бронзового века в западной части Изреельской долины на севере Израиля нашли три кувшина, в которых обнаружили следы ванили. Люди начали ее использовать как минимум 3,5 тысяч лет назад.

Ученые полагали, что удивительные качества и свойства ванили первыми открыли древние жители Мексики, которые и начали ее использовать около 1000 лет назад, но новое открытие археологов перечеркнуло представление о жизни древних людей.

Как рассказали ученые Тель-авивского университета, на дне кувшинов были найдены остатки основных химических соединений натурального экстракта ванили – ванилина и 4-гидроксибензальдегида, сообщает Science News. Кроме того, химические анализы также показали остатки растительного масла, включая компонент оливкового масла.

Напомним, ваниль делает кожу более эластичной; помогает избавляться от акне и раздражений на коже; отбеливает кожу; приводит в норму пищеварение; помогает при гормональных проблемах; улучшает метаболизм; тонизирует и расслабляет; улучшает настроение.