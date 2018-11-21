Астрономы предупреждают: на Млечном Пути может произойти мощный взрыв

Астрофизики из разных стран предупредили о возможности взрыва на Млечном Пути. В созвездии Наугольник была обнаружена двойная звездная система, которая способна осуществить всплеск гамма-лучей.

Подчеркивается, что данная система расположена примерно в восьми тысячах световых лет от Земли в созвездии, через которое проходят обе ветви Млечного Пути, подчеркивается в издании Nature Astronomy. Одна из двух ее звезд в любой момент может взорваться.