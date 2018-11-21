Череп мамонта с кладом внутри найден в Подмосковье

В районе подмосковного Зарайска археологи обнаружили жилище первобытного человека, в котором находились кости мамонта. Согласно последней информации, в черепе древнего животного находился клад.

Как

в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, ранее в этом году ученые нашли неподалеку от Зарайска бивни мамонта, крупные кости, а также целые челюсти.