Ученые выяснили, что аспирин способен помочь в борьбе с раком

Ученые из Лидского университета провели исследования и выяснили, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота способны помочь при борьбе с раком кишечника. В клиническом испытании участвовали 700 человек.

Всех добровольцев разделили на четыре группы. Первая ежедневно в течение года принимала 300 миллиграммов аспирина, вторая пила два грамма ЭПК, третья употребляла оба вещества, а четвертой доставалось плацебо. Как сообщается на портале MedicalXpress, впоследствии проводилась колоноскопия, в рамках которой выяснилось, что количество предраковых полипов среди членов первой группы уменьшилось на 22 процента по сравнению с представителями четвертой группы.

Во второй команде число полипов было меньше на девять процентов, а в третьей наблюдался самый значительный результат. Ученые, однако, планируют провести дополнительные испытания, чтобы понять, как сочетание аспирина и ЭПК воздействует на организм человека.