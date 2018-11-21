Международная группа ученых обнаружила "близнеца" Солнца. Согласно последней информации, астрономы в ходе исследований нашли небесное тело, которое обладает такими же характеристиками, как у звезды.

Специалисты применили в рамках поисков самые современные методы и данные, которые были получены при помощи телескопа Galia, передает "Свободная пресса". К настоящему моменту известно, что ученые отталкивались от теории, которая гласит, что большинство звезд рождаются из одной туманности парами.

Предполагается, что "близнец расположен на расстоянии 184 световых лет от Земли. Температура поверхности желтого карлика такая же, как у Солнца. Кроме того, он обладает аналогичным химическим составом, а его размеры немного превышают солнечные. Обе звезды появились примерно 4,5 млрд лет назад сообщает ФАН.