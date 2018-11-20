Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами

Американский грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался в понедельник к Международной космической станции, доставив более 3,3 тонны грузов. Трансляцию маневра вело на своем сайте NASA.

Вместе с продовольствием, аппаратурой и материалами для научных исследований грузовой космический корабль Cygnus ("Лебедь") доставил на борт МКС мороженое и свежие фрукты.

Ранее на станцию прибыл российский грузовой корабль "Прогресс МС-10": "Два корабля в одни сутки - первый раз в истории!" - написал российский космонавт Сергей Прокопьев.



