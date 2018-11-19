Термитники возрастом 3800 лет найдены в Бразилии

В Бразилии биологи нашли уникальную систему термитников, возраст которой составляет 3800 лет. По площади она сопоставима с тремя Курганскими областями и видна из космоса.

Холмы были насыпаны термитами Syntermes dirus, некоторые из них до сих пор обитаемы. Насекомые смогли прорыть огромную систему тоннелей и выбросить на поверхность порядка 10 кубических километров земли, что эквивалентно примерно четырем тысячам пирамид в Гизе.

Термиты стараются держать тоннели закрытыми. Ночью насекомые группами выходят на поиски пищи по небольшим отверстиям. После использования насекомые запечатывают их, сообщает N+1.