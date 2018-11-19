Обнаружены следы самых маленьких динозавров, известных науке

Ученым удалось обнаружить следы самых маленьких динозавров, известных науке в настоящий момент. Согласно последней информации, речь идет о рапторе, который жил на планете 110 миллионов лет назад.

Специалист Кюн Ким из Национального образовательного университета Чинджу отметил, что данный вид динозавров жил на территории современной Южной Кореи. Известно, что раптор мог уместиться на ладони человека, передает в понедельник портал "Вести".

Уточняется, что следы этих динозавров в длину не превышают сантиметра. Внешне эти существа могли быть похожи на уток с длинным хвостом.