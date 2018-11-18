Роды ребенка в космосе запланированы на 2024 год
18 ноября 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Американская компания Spacelife Origin приступила к воплощению фантастической идеи воспроизводства человека в условиях космического пространства и ищет женщин-добровольцев для проведения уникального научного эксперимента.
«Если человечество хочет стать межпланетным видом, нам пора научиться размножаться в космосе!», - заявил основатель компании Кейс Малдер на последней научной конференции, посвященной развитию космических технологий.
Этот глобальный научный эксперимент будет проводиться в несколько этапов. В 2021 году на орбиту будет запущен «космический инкубатор», в котором произойдет искусственное оплодотворение. Затем космический аппарат с эмбрионами спустят на Землю, и начнется следующий этап опыта. Эмбрионы введут суррогатным матерям.
Но только одна, самая здоровая и выносливая из отряда беременных космонавтов, отправится рожать на орбиту. Вместе с ней полетит специально подготовленная команда акушеров, чтобы роды прошли на высочайшем уровне и с минимальными рисками для матери и первого в истории человечества «космического ребенка», пишет «Спид-инфо».
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