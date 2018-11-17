Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самый яркий звездопад осени
17 ноября 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самый яркий звездопад осени. Ночью жители Украины смогут наблюдать невероятный звездопад. В ночь с 17 на 18 ноября звездопад Леониды достигает своего пика. Астрономы утверждают, что увидеть падающие метеоры можно с любой точки нашей планеты.
По данным ученых, поток Леониды идет с 6 по 30 ноября, а максимум приходится на надвигающуюся ночь. Ожидается, что на Земле в течение часа можно будет наблюдать до 15 метеоров. Лучше всего звездопад можно наблюдать в небольшом населенно пункте, где в темное время суток нет массового городского освещения.
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