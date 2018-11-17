NASA предрекло новую угрозу для планеты Земля

Ученые NASA (Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, National Aeronautics and Space Administration) провело исследование солнечной активности и предупредило о новой угрозе для планеты Земля.

По прогнозу NASA, землянам грозит цикл долгих холодных зим. Статья американских ученых о том, что могут установиться рекордно низкие температуры, опубликована в издании Space Weather. Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце, - сообщает mail.ru.В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их или совсем, мало или нет вообще.

В настоящее время активность солнечных пятен рекордно низкая. Ученый Мартин Млинчак из Научно-исследовательского центра NASA Ленгли уточнил, что тенденция к понижению сохраняется. Степень солнечной активности непосредственно влияет на температуру воздуха термосферы - слоя атмосферы, который начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км.

Как предполагают ученые, дальнейшее понижение активности пятен может привести к рекордному похолоданию. Это может повлиять на работу связи и навигации.