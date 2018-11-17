Ученые: гены влияют на выбор человека между чаем и кофе

Специалисты Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера из Брисбена заявили, что гены влияют на выбор человека между чаем и кофе. Главную роль в этом вопросе играют не рецепторы.

В рамках исследования выяснилось, что все люди рождаются с отвращением к горькой еде и напиткам, однако с возрастом некоторые начинают любить кофеиносодержащие и горьковатые продукты. За это отвечает особый набор генов, переданных от родителей.

Интересно, что ученые применили в своих экспериментах брюссельскую капусту. Выяснилось, что люди, которые могут уловить горечь данного овоща, выбирают кофе, а не чай. Те, кто не улавливают горькие нотки, более чувствительны к привкусу хинина и предпочитают чай, передает ТАСС.