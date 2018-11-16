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Онкологи дали рекомендации по профилактическому питанию для женщин
16 ноября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Американские онкологи дали рекомендации по питанию для профилактики онкологии у женщин. Специалисты советуют включать в свой ежедневный рацион овощи и фрукты с ярким окрасом плодов.
Американские ученые провели исследование, призванное ответить на вопрос о защитных свойствах каротиноидов. Это производные каротина – эффективного природного стимулятора иммунной системы. Он придает оранжевый цвет многим овощам и фруктам, а в человеческом организме действует на клеточном уровне, защищая клетки от вирусов и бактерий, а также предотвращая возникновение раковых опухолей.
В исследовании приняли участие 6900 женщин. У 3000 участниц был диагностирован рак груди. Анализы показали, что у здоровых женщин содержание каротиноидов в крови значительно выше.
На основании результатов научной работы специалисты рекомендовали женщинам ежедневно употреблять овощи и фрукты красного, оранжевого и желтого цветов, пишет «Спид-инфо».
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