Ученые назвали ягоду и приправу, которые способны замедлить старение

Ученые из института Солка в Калифорнии создали препарат против старения, который состоит из ягоды и приправы, которые есть в каждом магазине. Специалисты уже презентовали новейший класс препаратов.

В основе лекарства лежат физетин и куркумин, которые содержатся в клубнике и куркуме. При помощи синтеза данных веществ экспертам удалось создать геронтонейропротекторы, которые замедляют процесс старения нейронов, передает "Свободная пресса". Они также позволяют снизить степень деменции и уровень молекулярных маркеров старения, что приводит к увеличению срока жизни.

Известно, что были проведены опыты на насекомых и грызунах, которые показали отличные результаты. Не исключено, что в будущем этот препарат будут применять для лечения болезни Альцгеймера и прочих заболеваний, сообщает "Мир-24".