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Мощная солнечная буря обрушится на Землю 18 ноября
15 ноября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты предупреждают о том, что к Земле движется солнечная буря. Шторм состоит из солнечных частиц, которые настигнут нашу планету 18 ноября, пишет сегодня британское издание.
Частицы высвобождаются из так называемой корональной дыры, которая открылась в атмосфере Солнца. Их поток будет столь силен, что достигнет поверхности Земли.
В зависимости от того, в какое полушарие Земли попадет солнечный ветер, люди смогут наблюдать Южное (aurora australis) или Северное (aurora borealis) полярное сияние.
Помимо чудес природы солнечная буря может негативно сказаться на Земле. Возможны перебои GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения.
Кроме того, возможно увеличение напряжения в линиях электропередач, что может повлечь за собой отключение трансформаторных подстанций.
Также, как отмечают медики, в этот день ожидаются несильные, но вполне ощутимые, в особенности для метеозависимых людей, колебания магнитных полей.
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