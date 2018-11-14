Ученые планируют отказаться от эталона килограмма

Ученые хотят отказаться от платино-иридиевого цилиндра, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во французском Серве и считается эталоном данной единицы массы.

Это желание связано с научной необходимостью. Дело в том, что эталонный килограмм существует уже довольно давно. Ученые обеспокоены тем, что его масса может претерпевать изменения.

"Это не очень хорошо, учитывая, какая точность в измерениях нужна нам на данный момент", - заявил глава Национальной лаборатории метрологии и испытаний Франции Томас Гренон.

Отныне килограмм будет определяться не весом эталона, а количеством электрической энергии, которое необходимо, чтобы сдвинуть с места объект весом в один килограмм.

В пятницу, 16 ноября, в Версале пройдет встреча, на которой представители международного сообщества утвердят план по использованию единой формулы для определения килограмма.