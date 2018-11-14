Ученые планируют отказаться от эталона килограмма
14 ноября 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые хотят отказаться от платино-иридиевого цилиндра, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во французском Серве и считается эталоном данной единицы массы.
Это желание связано с научной необходимостью. Дело в том, что эталонный килограмм существует уже довольно давно. Ученые обеспокоены тем, что его масса может претерпевать изменения.
"Это не очень хорошо, учитывая, какая точность в измерениях нужна нам на данный момент", - заявил глава Национальной лаборатории метрологии и испытаний Франции Томас Гренон.
Отныне килограмм будет определяться не весом эталона, а количеством электрической энергии, которое необходимо, чтобы сдвинуть с места объект весом в один килограмм.
В пятницу, 16 ноября, в Версале пройдет встреча, на которой представители международного сообщества утвердят план по использованию единой формулы для определения килограмма.
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