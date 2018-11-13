Эксперты заявляют о новом Конце Света: Луна покидает орбиту Земли

Астрофизики убеждены, что грядет апокалипсис. Недавнее столкновение естественного спутника Земли с астероидом приведет в скором времени к гибели всего человечества, считают специалисты.

В минувшем месяце Луна пережила столкновение с другим небесным телом, пишет VistaNews. Это привело к тому, что спутник Земли медленно, но неумолимо покидает свою орбиту.

Наводнение в Иордании, а также изменения климата на планете уже назвали первыми признаками грядущего апокалипсиса. Эксперты считают, что далее людей ждут еще более печальные события.

Вода с экватора устремится к полюсам, планета накренится, множество материков окажутся затопленными Мировым океаном, а день и ночь во всем мире будут длиться по полгода.

В южных и северных широтах земного шара установится лютый холод и вечная зима, экватор же окажется выжженным палящими лучами Солнца. Жизнь на планете станет погибать.

По мнению уфологов, если люди сумеют выжить, то превратятся в высшую расу. Но такой цели человечество сможет достичь, только объединившись перед общими трудностями.

Официальные научные ведомства теорию об изменении траектории движения Луны не подтверждают. Однако многие считают, что заявлений об этом не последовало из-за опасений всеобщего хаоса.