Чем отличаются смех взрослого и ребенка?

Исследователи из Амстердамского университета в Нидерландах установили, что смех детей принципиально отличается от смеха взрослых. Журнал Science Daily отмечает, что он похож на смех шимпанзе.

В ходе проведенных экспериментов ученым удалось выяснить, что дети могут смеяться как на вдохе, так и на выдохе. Аналогичная способность есть и у обезьян. Взрослый же человек может смеяться только на выдохе.

При этом, как отмечается, некоторые люди могут обладать такой способностью, однако звук, издаваемый при этом, будет разительно отличаться от детского смеха или смеха шимпанзе.

На основании данных исследований ученые пришли к выводу, что с возрастом смех человека видоизменяется. А эксперименты помогут лучше понять природу биологических механизмов появления голоса у детей.