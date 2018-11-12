Кардиологи рассказали, чем опасны поздние приемы пищи

Американские кардиологи выяснили, что поздние приемы пищи могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, ожирение и диабет. Это связано с нарушением биологических ритмов человека.

Ученые Американской кардиологической ассоциации обследовали почти 13 тысяч пациентов в возрасте от 18 до 76 лет, чтобы найти взаимосвязь между временем приема пищи и развитием определенных заболеваний. Выяснилось, что любители поздних приемов пищи имеют повышенное давление и более высокий уровень инсулина в крови по сравнению с теми, кто большую часть своего суточного рациона употреблял до 18 часов вечера.

«Из-за неправильного образа жизни нарушаются биологические ритмы человека. Это приводит к проблемам с обменом веществ. В свою очередь, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения и диабета», - приводит комментарий ведущего автора исследования РИА Новости.