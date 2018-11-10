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Ученые узнали, когда организм сжигает больше калорий в покое

10 ноября 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые узнали, когда организм сжигает больше калорий в покое
Фото: pixabay.com

Ученые Гарвардской школы медицины выяснили, что расход калорий в человеческом организме даже в состоянии покоя меняется в течение суток. Этот процесс оказался связан с циркадными ритмами.

Известно, что человеческий организм расходует энергию даже в состоянии покоя. Дыхание, работа внутренних органов, поддержание постоянной температуры тела – все это требует калорий. Однако до сих пор ученым не было ясно, зхависит ли этот расход энергии от суточной активности человека, которую задают ему циркадные ритмы.

Команда профессора Гарвардской школы медицины провела эксперимент по учету суточной периодичности расхода энергии в состоянии покоя. Семь здоровых добровольцев почти месяц жили в изолированных условиях при искусственном освещении. Суточные ритмы им задавали ученые, каждый день смещавшие наступление «ночи» на четыре часа.

Ученые обнаружили четкую зависимость между расходом калорий в состоянии покоя и циркадными ритмами. Выяснилось, что минимальный расход калорий в организме наблюдается около пяти часов утра (плюс-минус три часа), а максимальный – около пяти часов вечера, так же с разбросом в три часа у разных людей. Вечером организм сжигает на 10% калорий больше, сообщает результат исследования Naked Science.

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