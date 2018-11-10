Завтра к Земле приблизится астероид 2015 TB145, который получил второе название – "комета смерти". Специалисты NASA в субботу, 10 ноября, напомнили, что данный объект ученые заметили в 2015 году.

Пугающее название астероид получил из-за того, что его форма напоминает человеческий череп. Известно, что 11 ноября комета подойдет к нашей планете на расстояние в 38 миллионов километров, сообщает сегодня портал Space.com.

Эксперты уверяют, что завтрашнее событие ничуть не угрожает Земле из-за незначительного размера объекта, о котором идет речь. Уточняется, что комета вновь вернется и пролетит рядом с нашей планетой не раньше 2082 года.