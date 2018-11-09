NASA прокомментировало оранжевое сияние в атмосфере Земли

Астронавт Александр Герст с Международной космической станции поделился фотографией странного яркого оранжевого сияния, которое заметил над Землей. Снимок опубликовало американское агентство NASA.

Фото вызвало немало пересудов у интернет-пользователей по всему миру. Потому в NASA поспешили прокомментировать необычное оранжевое свечение, снятое с борта МКС в момент прохождения над территорией Австралии.

Ученые пояснили, что астронавт сфотографировал собственное свечение атмосферы Голубой планеты. Явление, как правило, происходит, когда молекулы (в основном азот и кислород) питаются ультрафиолетовым излучением от солнечного света.

Чтобы высвободить эту энергию, атомы в нижней части атмосферы врезаются друг в друга и теряют энергию при столкновении. В результате получается красочная картина, которую и зафиксировала камера Герста.











Кроме того, специалисты отмечают, что свечение атмосферы Земли может иметь не только оранжевый цвет, но и переливаться другими цветами спектра. Примеры доступны на видео ниже:



