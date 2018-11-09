Ученые: глобальное потепление может привести к вымиранию птиц в Арктике

Глобальное потепление в ближайшем будущем может привести к массовому вымиранию птиц в Арктике. Соответствующий вывод сделали российские и иностранные ученые, которые проанализировали ситуацию.

Павел Томкович из МГУ имени М.В. Ломоносова отметил, что гнезда куликов в Арктике в последнее время разоряются крайне часто. Дело в том, что глобальное потепление заставляет хищных животных разрушать колонии пернатых и красть их яйца, передает издание Science. В результате птицы буквально оказались в экологической ловушке. Подобная угроза нависла и над другими видами пернатых.

Ученые убеждены, что активное таяние льдов в Арктике в будущем приведет к необратимым изменениям в климате нашей планеты.