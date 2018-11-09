Люди без отпечатков пальцев озадачили ученых и дактилоскопистов

Известно, что каждый человек на планете имеет уникальные отпечатки пальцев. Поэтому ученые были сильно удивлены, встретив несколько семей, члены которых имеют совершенно гладкие подушечки пальцев.

Ученым известно, что отпечатки пальцев у человека формируются примерно к шестому месяцу внутриутробного развития и остаются неизменными на протяжении всей жизни. А вот их функция пока еще вызывает дискуссии в научном сообществе. Ученые предполагают, что узоры на подушечках пальцев, во-первых, усиливают чувствительность при тактильном контакте, а во-вторых, улучшают сцепление с предметом.

Дактилоскопия как один из методов идентификации личности основывается как раз на уникальности отпечатков пальцев каждого индивидуума. Поэтому многие преступники всячески пытались свести отпечатки, чтобы затруднить попытки установить их личность. А вот люди, лишенные отпечатков пальцев с рождения, сильно озадачили ученых.

В 2007 году американский дерматолог Питер Итин встретил пациентку с абсолютно гладкими подушечками пальцев. Выяснилось, что все восемь членов семьи этой женщины также не имеют отпечатков. К 2011 году таких семей было найдено уже четыре. Ученые выяснили, что причиной столь необычного отличия является генетическая мутация, не позволяющая отпечаткам пальцев формироваться на эмбриональной стадии.

Это редкое генетическое отклонение получило название адерматоглифия. Люди с этой мутацией также обладают пониженным количеством потовых желез. Второе название адерматоглифии – синдром иммиграционной задержки, поскольку обладатели этой мутации не могут пройти процедуру дактилоскопии при пересечении границы, пишет National Geographic.