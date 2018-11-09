Ученые предупреждают: сон не в полной темноте может быть опасен

Ученые предупреждают, что сон не в полной темноте может быть очень опасен. Оказалось, что особенно от "неправильного" сна страдают жители крупных городов, где даже ночью работает уличное освещение.

Глава центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин отметил, что у людей, которые отдыхают не в полной темноте, нередко развиваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Отмечается, что свет позволяет организму вырабатывать мелатонин, который дает сигнал всем клеткам организма о наступлении ночи. Если в спальне слишком светло, активность некоторых геномов нарушается, уточняет РИА "Новости". Проблемы со сном и со здоровьем может также вызвать использование гаджетов в кровати, поскольку их экран чрезмерно яркий.