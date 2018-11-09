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Ученые обнаружили в Сибири самую полезную в мире рыбу
9 ноября 2018, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]
Боганидский голец, обитающий в арктической зоне Сибири, оказался абсолютным рекордсменом по содержанию полезных для человека полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, заявили ученые.
«Мы обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм. Этот вид рыб оказался абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем. Употребление всего лишь 30 граммов этой рыбы в день покрывает суточную потребность организма в полезных жирных кислотах», - рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Сибирского федерального университета Михаил Гладышев.
Содержащиеся в рыбе и морепродуктах полиненасыщенные жирные кислоты улучшают деятельность мозга, нормализуют память и повышают способность к обучению, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, ученые не обнаружили существенной разницы между морской и пресноводной рыбой в пользе для человеческого организма, сообщает РИА Новости.
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