Ученые обнаружили в Сибири самую полезную в мире рыбу

Боганидский голец, обитающий в арктической зоне Сибири, оказался абсолютным рекордсменом по содержанию полезных для человека полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, заявили ученые.

«Мы обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм. Этот вид рыб оказался абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем. Употребление всего лишь 30 граммов этой рыбы в день покрывает суточную потребность организма в полезных жирных кислотах», - рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Сибирского федерального университета Михаил Гладышев.

Содержащиеся в рыбе и морепродуктах полиненасыщенные жирные кислоты улучшают деятельность мозга, нормализуют память и повышают способность к обучению, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, ученые не обнаружили существенной разницы между морской и пресноводной рыбой в пользе для человеческого организма, сообщает РИА Новости.