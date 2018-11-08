На МКС перезапустили вышедший из строя компьютер
8 ноября 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Компьютер Международной космической станции, на котором ранее произошел сбой, был сегодня перезагружен. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Благодаря этой манипуляции работа одного из трех терминальных компьютеров на российском сегменте МКС была восстановлена. Тест системы проходил на протяжении 1.5 витков полета станции вокруг Земли (порядка 2 часов).
В настоящий момент все системы работают штатно, сообщили в ведомстве. Напомним, ранее АН сообщали, что в работе компьютера управления, расположенного в модуле "Звезда", произошел сбой программы.
Однако, по словам космонавта Геннадия Падалка, случившееся нельзя назвать ЧП, так как даже при отказе всех трех ЭВМ российский сегмент МКС может надеяться на американцев.
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