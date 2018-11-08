На МКС перезапустили вышедший из строя компьютер

Компьютер Международной космической станции, на котором ранее произошел сбой, был сегодня перезагружен. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Космонавт о сбое в работе компьютера на МКС: "это не ЧП"

Благодаря этой манипуляции работа одного из трех терминальных компьютеров на российском сегменте МКС была восстановлена. Тест системы проходил на протяжении 1.5 витков полета станции вокруг Земли (порядка 2 часов).

В настоящий момент все системы работают штатно, сообщили в ведомстве. Напомним, ранее АН сообщали, что в работе компьютера управления, расположенного в модуле "Звезда", произошел сбой программы.

Однако, по словам космонавта Геннадия Падалка, случившееся нельзя назвать ЧП, так как даже при отказе всех трех ЭВМ российский сегмент МКС может надеяться на американцев.